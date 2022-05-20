Biruni Üniversitesi 52 öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Biruni Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 52 Öğretim Üyesi alınacak.

Başvurular, 3 Haziran 2022 tarihine kadar online olarak Üniversite web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul

edilecek.

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacak.

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