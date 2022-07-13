Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kararı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Açıklama Bitlis Valiliği’nden geldi. Bu gece saat 00.30 ile 16 Temmuz 20.00 arasında 3 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Yolbilen, Çalışkanlar ve Yaylacık köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 00.30 ile 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00 arasında Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir.”

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