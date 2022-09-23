Bodrum açıklarında bot battı! Kayıp göçmenler aranıyor
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Leros Adası yakınlarında batan lastik botta bulunan 55 göçmenden 49’u kurtarıldı. 6 göçmenin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Adası'na 12 mil uzaklıktaki Leros Adası yakınlarında şiddetli rüzgar nedeniyle battığı belirtilen 55 göçmenin bulunduğu lastik bot için arama kurtarma operasyonu düzenlendi.
Yunanistan sahil güvenliği ve Fronteks ekiplerinin denizden ve havadan başlattığı operasyonda 49 göçmenin kurtarılarak Leros Adası'na götürüldüğü, kayıp olan 6 göçmenin ise bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarına balıkçıların da katıldığı belirtildi. Bölgede şiddetli rüzgarlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yapılabildiği öğrenildi.