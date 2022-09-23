Abone Ol

Bodrum açıklarında bot battı! Kayıp göçmenler aranıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Leros Adası yakınlarında batan lastik botta bulunan 55 göçmenden 49’u kurtarıldı. 6 göçmenin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bodrum açıklarında bot battı! Kayıp göçmenler aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Adası'na 12 mil uzaklıktaki Leros Adası yakınlarında şiddetli rüzgar nedeniyle battığı belirtilen 55 göçmenin bulunduğu lastik bot için arama kurtarma operasyonu düzenlendi.

Yunanistan sahil güvenliği ve Fronteks ekiplerinin denizden ve havadan başlattığı operasyonda 49 göçmenin kurtarılarak Leros Adası'na götürüldüğü, kayıp olan 6 göçmenin ise bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına balıkçıların da katıldığı belirtildi. Bölgede şiddetli rüzgarlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yapılabildiği öğrenildi.

Marmaris açıklarında 6 göçmenin cesedine ulaşıldı İlginizi Çekebilir Marmaris açıklarında 6 göçmenin cesedine ulaşıldı Erdoğan'ın hatırlattığı göçmen faciasında kişi başı 1500 euro almışlar İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın hatırlattığı göçmen faciasında kişi başı 1500 euro almışlar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster