Bodrum’a tatile gelen iş insanı boğularak yaşamını yitirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesine bir hafta önce tatile gelen Ankaralı iş insanı boğularak yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'ndeki yazlığına ailesi ile birlikte tatile gelen iş insanı 77 yaşındaki Mustafa Güngör'ün denize girip sahilden biraz açıldıktan bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar hemen denize atlayıp sudan çıkardı. Vatandaşların yardımı ile sahile çıkarılan Güngör'e ilk yardımı çağrılan ambulanstaki acil yardım sağlık ekibi yaptı.
Kalp krizi geçirmesi nedeniyle fenalaştığı belirtilen Güngör ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güngör'ün yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Güngör'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, cenazesinin memleketi Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.