Bodrum’da denizde kaybolan genci kurtarma çalışmaları başlatıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Koyu’nda bu sabah saatlerinde denize giren iki gençten biri kayboldu. Kaybolan 25 yaşlarındaki gencin bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde ki bir inşaat firmasında çalıştığı belirlenen iki genç saat 06.30 sıralarında yüzmek için denize girdi. Gençlerden biri yaklaşık 40 dakika sonra karaya çıkarken arkadaşı M.L.’nin denizden çıkmadığını görünce tekrar denize girip aramaya başladı, ancak bulamadı.

DÖNÜP ARKAMA BAKTIĞIMDA GELMEDİĞİNİ GÖRDÜM

Karaya çıkan Serdar S. 112 acil yardım servisine durumu bildirerek yardım istedi. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri, sahil güvenlik dalgıç timi ve Gündoğanlı dalgıçlarla balıkçılar sevk edildi. Serdar S. Arkadaşım ile birlikte denize girdik o benden biraz fazla açıldı, ben geriye döndüğümde kendisini göremedim, panik yaptım dakikalarca aradım bulamayınca yardım istedim” diye konuştu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Arama kurtarma çalışmasına katılan Gündoğanlı tekne kaptanı ve dalgıç Hüseyin Özkurt “Gençlerden biri Gündoğan'da denize girmiş 200-300 metre açılmış ancak sonra geri dönmemiş bu nedenle arama kurtarma çalışmaları başladı. Sahil güvenliğin dalgıç timide şu anda arama yapıyor” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.