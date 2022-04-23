Bodrum’da ‘kâr payı’ dolandırıcılığı ile ilgili 5 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde villa ve yazlık kiralama yapan bir şirkete, kar payı almak için nakit para yatıran yaklaşık 600 kişi hem kar payını hem de ana paralarını geri alamayınca soluğu adliyede aldı. Mağdurlar şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu şirket yetkililerinden 5 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa ve yazlık kiralama yapan bir gayrimenkul ve emlak yatırımı yapan şirkete kâr payı almak için nakit para yatıran yaklaşık 600 kişi hem kar payını hem de ana paraları geri alamayınca soluğu adliyede aldı.

600'DEN FAZLA KİŞİ MAĞDUR

Bodrum ve turistik mahallelerde faaliyet gösteren şirketin ev sahiplerinden kiraladıkları villa ve evleri yüksek kiralarla yerli ve yabancı turistlere kiralayacaklarını belirtip işe ortak olacaklara yüksek kar payı dağıtacaklarını belirterek üç yıl içerisinde yaklaşık 600 kişiden 20 bin ile 200 bin TL. arasında para topladığı iddia edildi. Şirket yetkilileri bir süre kar paylarını dağıttıktan sonra yaklaşık 8 aydır hem kâr payını dağıtmadığını hem de ana paralarını geri alamadıklarını iddia eden mağdurlar soluğu polis ve adliyede aldı.

“50 MİLYON LİRAYI AŞTI”

Turgutreis Mahallesi'nde toplanarak yaşadıklarını SÖZCÜ muhabirine anlatan mağdurlar vurgunun boyutunun 50 milyon TL. yi bulduğunu belirterek açıklama yaptı. Şirketin İzmir, Aydın ve Muğla bölgesinde faaliyetini sürdürdüğünü ancak internette verilen adres ve telefonlarına ulaşılamadığını belirten mağdurlar A.Y ve babası S.Y. ile şirket çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylediler.

MAĞDURLARIN SAYISI ÇOK FAZLA

Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan evli ve özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan 32 yaşındaki Tuğba Yılmaz mağdurlar adına açıklama yaptı. Yılmaz, “Arkadaşlarımız aracılığı ile tanıştığımız bu kişilere ben 100 bin TL. verdim, bankadan çektiğim kredileri de bu sisteme yatırdım.

Geçtiğimiz haziran ayında verdiğim paranın karşılığında sadece 4-5 ay kar payı alabildim. Ardından bana ve diğer mağdurlara ödemeler kesildi. Defalarca arayıp durumu sorduk, işler bozuldu ama ödeyeceğiz, merak etmeyin dediler. Bildiğim mağdur sayısı 400'ün çok üzerinde. Ben de başkalarının para yatırmasına aracı oldum.

Ardından A.Y.'ye ulaşıp suç duyurusunda bulunacağımızı belirtince ‘Bana bir şey olmaz, olan size olur paralarınızı alamazsınız, poliste tanıdıklarım var’ diyerek bazı mağdurları tehdit etti. Ancak paralarımızı alamayınca elimizdeki banka dekontları ve sosyal medya yazışmaları ile savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

Bu işin peşini bırakmayacağız avukatlarımız aracılığı ile hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz. Arabasını satıp bu sisteme girip beklentisi olan insanlar var. Yüzlerce kişiyi 50 milyon TL civarında dolandırıp sonra elini kolunu sallayıp ortada dolaşan bu insanlara en ağır cezanın verilmesini istiyoruz, biz yandık başka mağdurlar yanmasın, şu anda intihar etmeyi düşünen mağdurlar var” diye konuştu.

PARALARINI ALAMAYANLAR POLİS, JANDARMA VE SAVCILIĞA KOŞTU

Bodrumlu kaptan 29 yaşındaki Mert Malkoç ise geçtiğimiz ağustos ayında sisteme 40 bin TL yatırdığını belirterek “Bana bir kez üç bin TL ödeme yaptılar sonra ödeme yapmadılar. Defalarca telefonla arıyoruz, telefonları açılmıyor, açtıkları zaman da ‘sakın savcılığa polise gitmeyin, paranızı ödeyeceğiz’ diyerek bugüne kadar oyaladılar. Hatta bugün para vereceklerini söylediler ama bugün de para ödenmedi. Biz de sesimizi duyurmak için konuyu basına yansıttık. Şu anda birçok mağdur jandarma, polis ve savcılığa giderek şikayette bulunuyor, insanların iyi niyetinden yararlanıyorlar” dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan A.Y. ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Hakkımda yayınlanmış haber içeriğindeki suçlamaları kabul etmemekle birlikte gerekli yasal mercilere, suçlamalarla ilgili şahıslar hakkında yasal başvuru tarafımca yapılmıştır. Bahsi geçen olayda ismi geçen şahısların saadet zinciri suçlamasını kabul etmemekle birlikte şahsımı ve firmamı zan altında bırakarak taraflarına öncelik sağlamak maksadıyla yapılmış olan bu asılsız girişimin asılsız bir beyan olduğunu, hiçbir şekilde ulaşılamama durumumun olmadığını, genel olarak tüm sektörlerin turizm bölgelerinde yaşanan ve dünya ekonomik düzeninin de getirdiği olumsuzluklar sebebi ile aksamaların olduğunu, taraflara ödeme günlerinin noter aracılığı ile tebliğ edildiğini, gerekli tüm yasal başvuruların yapıldığını kamuoyuna beyan ederim” dedi.

Gözaltına alınanlar arasında A.Y. ile birlikte şirket çalışanları S.Y., N.Y., G.G., C.G.’nin olduğu öğrenildi.

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