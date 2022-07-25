Bodrum’da makilik alandaki yangın evleri yakıyordu

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir sitenin bahçesine sıçradı. Yangın, site sakinlerinin kazma kürek ve bahçe hortumlarıyla müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde yol kenarındaki makilik alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Burak Sitesi'ne yönelince korku dolu anlar yaşandı. Alevler sitedeki villaların bahçelerine kadar ilerleyince site sakinleri deniz kenarında güneşlenmeyi bırakıp evlerini kurtarmaya koştu.

“HIZLI DAVRANMASAYDIK EVLER YANACAKTI”

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 10 arazözün müdahale ettiği yangında bir ev yanarak kısmen zarar gördü, site ve mahalle halkı korku dolu anlar yaşadı. Bitez sahilinde güneşlenirken siteden dumanları gördüklerini belirten 54 yaşındaki Selim Kale, “Alevlerin bir anda sitenin içine girdiğini ve bahçe duvarlarına geldiğini gördük. Bahçe hortumları ile müdahale ettik, ardından itfaiye ile orman müdürlüğü ekipleri geldi. Hava çok kuru ve sıcak. Hızlı davranmasaydık evlerimiz kül olacaktı” dedi.

SİGARA İZMARİTİ İDDİASI

Site sakinlerinin kazma kürek ve bahçe hortumları ile müdahale ettiği yangın, bir saatte güçlükle kontrol altına alınabildi. Halen bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında bir hektarlık alan yanarak zarar gördü. Yoldan geçen birinin attığı sigara izmaritinin yangını çıkarmış olabileceği belirtildi.

Polis yol kenarından başlayan ve sitenin içine kadar giren yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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