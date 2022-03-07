Bodrum’da ‘Mandalina Hareketi’ başlatıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üretilen mandalinaların korunması ve ekonomik değerinin arttırılması için Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası’nın birlikte ‘Mandalina Hareketi’ başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Kent konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası'nın halen coğrafi işareti bulunan Bodrum Mandalinası'nın korunması ve ekonomik değerinin arttırılması ile ilgili birlikte yürüttüğü proje ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

MANDALİNA HAREKETİ ÖRNEK OLACAK

Katma değerli yiyecek-içecek ürünlerinin otel, restoran, kafe ve bar menülerinde yer alması, diğer türev ürünlerin kullanılması, örneklerinin çoğalması, ticaretinin Bodrum dışına taşınması konulu arama toplantısıyla ‘Bodrum Mandalin Hareketi' başlatıldı. Projenin bölgenin zeytin başta olmak üzere diğer önemli ürünleri içinde örnek olacağı belirtildi.

MANDALİN İŞLETMELERİN MENÜLERİNE GİRECEK

Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras, düzenlenen toplantıda iki aşamalı eylem planını açıkladı.

İlk aşamada Muğla'nın ilk coğrafi işaretli ürünü olan Bodrum Mandalina ağaçları için dijital künye uygulaması başlatılarak envanterinin çıkarılması, ağaçların taşınması gerektiğinde, bu işlemin ağaç söküm aracı ile ağaçlara zarar verilmeden yapılması, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu ifade eden Aras, ikinci aşamada ise planlı çalışmalarla turizm ve gastronomi başta olmak üzere işletmelerin menülerinde Bodrum Mandalinası türev ürünlerinin bulundurulmasını amaçlayan eylemleri hayata geçireceklerini belirtti.

Aras, “En kısa sürede konunun tüm paydaşlarının rol ve sorumluluklarının tarif edildiği bir protokol ile imza altın alacağız. Amacımız mandalina üreticileri ve mandalina ürünü korunurken, bölgeye de katma değer kazandırmak” diye konuştu.

TARIM VE TURİZMİN BİRLİKTE YAPILMASI VURGUSU

Bodrum mandalinasının rengi ve lezzetinin eşsiz olduğunu vurgulayarak, turizm kenti olan Bodrum'da tarım ve turizmin birlikte yapılmasının önemine dikkat çeken Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, oda ve Bodrum Narenciye Birliği olarak Bodrum mandalinasının korunması ve bahçe sahiplerine gelir getirecek duruma getirilmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

PROJE BODRUM MARKASINI KUVVETLENDİRECEK

Toplantının konukları; otel, restoran, cafe, bar temsilcileri ve şef aşçılar da menülerinde yer alan ve beraberlerinde getirdikleri mandalina türev ürünlerini tanıttı. Otel temsilcileri tarafından Bodrum Mandalinası suyunun ikramının özgün bir yanının olduğu ve tüm otellere yayılmasının bu olguyu ve Bodrum markasını kuvvetlendireceği, ayrıca tüketimi arttıracağı dile getirildi.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ÜRETİCİLECEK

Kokteyl yapımında kullanılan yeşil Bodrum mandalinasının tedariki konusunda organize bir yapılanma ve pazarlama eksikliğinin ifade edildiği toplantıda, Bodrum mandalinasının hasat süresinin uzatılması, katma değerli ürünler üretilmesi, değişik formlarda kullanımını çoğaltarak ekonomik değerinin arttırılması konuları tartışıldı. Ayrıca Bodrum'un coğrafi işaretli bir değerinin, mandalina bahçelerindeki yaşamın, kent kültürünün bir parçası olduğu ve sürdürülmesi gerekliliğine dikkat çekildi.

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