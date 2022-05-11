Bodrum’da satışa çıkarılan hazine arazileri meclis gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gökçebel Mahallesi’nde satışa çıkarılan hazine arazilerini TBMM gündemine taşıdı. Girgin, "Kasa tamtakır. İktidar para bulmak için hazine taşınmazlarının haraç mezat satışına son hız devam ediliyor" diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gökçebel Mahallesi'nde satışa çıkarılan hazine arazileri CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin tarafından TBMM'ye taşındı. CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Süleyman Girgin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada özelleştirme idaresi tarafından ihaleye çıkarılan Bodrum Gökçebel'deki arazileri gündeme getirdi.

“ELDE AVUÇTA NE KALDIYSA SATIYORLAR”

‘'Türkiye'nin en büyük stratejik kamu işletmelerini özelleştiren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı son yıllarda elde avuçta ne kadar arsa arazi varsa satıyor'' diyen Girgin şunları söyledi; “Kasa tamtakır. İktidar para bulmak için Hazine taşınmazlarının haraç mezat satışına son hız devam ediyor.

Türkiye son 20 yıldır, kadir kıymet bilmez bir hayırsız mirasyedi iktidar tarafından yönetiliyor. Adeta öç alırcasına cumhuriyet kazanımları har vurup harman savurdular, yetmedi hazine arazilerini satıp savuruyorlar. Son üç yılda 250 arsa ve arazi satıldı'' ifadelerini kullandı.

“HAZİNE ARAZİLERİNE LOJMAN YAPILSIN”

Girgin sözlerine şöyle devam etti; ‘'Özelleştirme İdaresi'nin 5 Mayıs tarihli ilanına göre; aralarında Bodrum’daki iki arazinin de bulunduğu taşınmazlar satışa çıktı. Bodrum Gökçebel'de konut alanı olarak planlanan arazileri kamu personellerimizin lojman ihtiyacına yönelik kullanmak neden aklınıza gelmiyor? Ev kiraları çalışanların aldığı ücretleri geçti.

Özel ve kamu çalışanları maaşlar yetmediği için bölgeyi terk ediyor. Ülke genelinde Milli Emlak'a ait arazilerden belli bir bölümünü lojman yapılmak üzere niçin ayırmıyorsunuz?” dedi.

“KAMUSAL HİZMET İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPMIYORSUNUZ”

Girgin açıklamasının sonunda ise ‘'Bu ülkenin her yerini parsel parsel satmaya yeminli misiniz? Elde olanı satmaktan başka bir yol bilmiyor musunuz?'' diyerek tepkisini gösteren Girgin, “Hazine arazileri rant uğruna satılırken diğer tarafta kamusal hizmet alanları okul, sağlık, karakol, spor, sosyal kültürel vb. tesis alanları kamulaştırma yükünden dolayı alınamamakta ve dolayısıyla kamu hizmetleri aksamaktadır.

Özelleştirme İdaresi eliyle kamu arazilerine rant temelli imar planlarına son verilmelidir. Kamu arazileri kamunun ihtiyaçlarına göre kullanılmalıdır'' diyerek sözlerini tamamladı.

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