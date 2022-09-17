Bodrum’da sokak isimlerinin aniden değiştirilmesi tepkiye neden oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde cadde ve sokak isimlerinin aniden değiştirilmeye başlandığını iddia edildi. Vatandaşlar, STK’lar ve iş insanları duruma sert tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bazı cadde ve sokak isimlerinin aniden değişmesi ilçedeki vatandaşları, işyeri sahiplerini, turizmcileri ve iş insanlarını tedirgin etti.

İçişleri Bakanlığına ait Adres Kayıt Sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda bir çok cadde ve sokak isminin değiştirilerek yerine numara verildiği fark edildi.

İsimlerin yaklaşık bir hafta önce değiştirildiğini öğrenen Bodrumlular ise duruma sosyal medya paylaşımları üzerinden tepki gösterdi.

“YÜZBİNLER MAĞDUR OLUR”

BESİAD üyesi Ege Yatçılık A.Ş. yönetim kurul başkanı ve turizmci Sinan Özer SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

*Bugün şirketimizin bulunduğu Akdeniz isimli caddenin adının birden numaralı bir sokak haline getirildiğini tesadüfen öğrendim.

*Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf ve Sanayici İş İnsanları Derneği ile görüştüm konuyu öğrendiklerini ama hepsi şokta olduklarını öğrendiler.

*Bir adresin aniden değiştirilmesi demek, örneğin bana ait yat, otel ve farklı şirketlerin tamamının adreslerinin değişmesi, defterlerin, web sayfalarının, iletişim bilgilerinin, faturaların, kartvizitten baskı broşürlere kadar her şeyin değişmesi demek.

*Bu adres değişikliği Bodrum'da on binler değil, yüz binleri mağdur edecek. Noterlerde değişiklik olacak, tapularda öyle.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPIYOR”

Özer, yaptıkları araştırmada ise değişikliği İçişleri Bakanlığı'nın yaptığını öğrendiklerini belirterek “Ama nedenini anlayamadık. Değişiklik yapıldığı an özellikle turizmciler Google’da arama yapsa adresi bulamayacak. Belediyenin haberi olmadan ve gerekçe gösterilmeden cadde ve sokaklar neden değişir kimin ne işine yarar, konu ile ilgili olarak önümüzdeki hafta Bodrum'daki oda ve derneklerle ortak açıklama yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM ÖNCESİ KAOS ORTAMI YARATACAKLAR”

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada

şu ifadeleri kullandı:

*Bodrum'un cadde ve sokaklarının isimleri bu kentin tarihi geçmişi ve bu kenti kent yapanların isimleri ile özdeşleşmiştir. Akdeniz Caddesi, Halikarnas Sokak, Myndos Sokak gibi isimleri numaralandırmak kent kimliği ile oynamaktır.

*Bir sokağın adı değişecekse buna yerel yönetim ve vatandaşlar karar verir. İçişleri Bakanlığı'nın yapmak istediği seçim öncesi karışıklıktan kaos yaratmaktır.

*Seçmeni zor duruma düşürmektir. Bu uygulamaların özellikle muhalif kentlerde yapıldığı duyumunu aldık.

*Tek iktidar tek adam devrinde darbe yönetiminde olduğu gibi cadde ve sokaklara da numara vererek kenti kimliksizleştirmek ve seçimde kaos yaratmak istiyorlar, oyun büyük, ancak bu konuyu siyasi partilerle görüşüp acilen dava açılmasını sağlayacağız.

Bodrum'da oda ve derneklerin, STK'lar ile birlikte kısa sürede ani cadde ve sokak değişikliği ile ilgili toplantı yapacakları belirtildi.

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