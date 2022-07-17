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Bodrum’da ‘son gün’ yoğunluğu; plajlar dolup taştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram tatilinin son gününde plajlar dolup, taştı.

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Bodrum’da ‘son gün’ yoğunluğu; plajlar dolup taştı

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, bayram tatilinin son gününde plajlarda yoğunluk yaşandı.

Ortakent-Yahşi plajında binlerce yerli ve yabancı turist, sıcak havada denize girerek serinledi. Kimi turistler ise 40 derece sıcaklığa ulaşan kentte güneşlenmeyi tercih etti.

Özellikle Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi plajlarda yoğunluk olduğu görüldü. (DHA)

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