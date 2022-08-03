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Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda gemideki 14 kişi adliyeye sevk edildi

Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda gemideki 14 kişi adliyeye sevk edildi

Yaşar ANTER
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Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda gemideki 14 kişi adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi açıklarında geçtiğimiz hafta Belgor isimli yat ile Afrika kıyılarından geldiği iddia edilen 98 metre uzunluğundaki Ocean Blue isimli kuru yük gemisine  yapılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahil güvenlik ekiplerinin ateş ederek ve çarparak durdurabildiği Belgor isimli yatta bulunan 4 kişi üç gün önce çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, bugünde gözaltına alınarak Güllük limanı'na çekilen Ocean Blue isimli yatta bulunan  A.A., Y.T., T.G., B.O., N.B., H.Ö., S.Ş., M.G., N.A., M.A., E.I., S.D., H.A. ve M.C.  adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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