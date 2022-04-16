Bodrum’un RES çöplüğü olmasına izin vermeyeceğiz

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 7 köye kurulacak Rüzgar Enerji Santrallerine (RES) yönelik ÇED iptal davalarını 4 kez kazanan çevreciler, köylüler, muhtarlar ve Bodrumlu STK’lar bir araya gelerek ortak açıklama yaptı. Çevreci ve köylülerin avukatı Remzi Kazmaz, “Bodrum’un cennet ormanlarını, tarım alanlarını RES kurmak bahanesi ile ranta çevirmeye çalışanlara yönelik açtığımız tüm davaları kazandık, Bodrum’un RES çöplüğü olmasına zeytinlik arazilerinin betona çevrilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 köyün muhtarları ve köylüleri köy sınırları içerisine kurulmak istenen ve sekiz yıldır sürdürdükleri ÇED davalarını 4. kez kazanmalarının ardından RES'lere yönelik toplu mücadele kararı aldı.

SİYASİ İKTİDAR ÜLKENİN HER YERİNDE DEĞERLERİ RANT UĞRUNA YAĞMALIYOR

Bodrum Çevre Platformu, Bodrum Kent Konseyi, Gümüşlük Çevre Platformu, Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve muhtarlar ortaklaşa basın açıklaması yaptı, RES'lerle verilecek mücadeleyi SÖZCÜ'ye anlattı.

Asırlık zeytin ağaçlarının altında ve ellerinde zeytin dalları ile açıklama yapan Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Ali Rıza Özer, şunları söyledi: “İktidarın ekonomik ve siyasal alandaki ranta yönelik yağmalarına karşı çıkmaya direnmeye çalışıyoruz. Bodrum ve yarımadadaki cennet koyların, ormanların ve asırlık zeytin ağaçlarının rant uğruna yok edilmesine karşı hukuk mücadelesi veriyoruz. Biz asla yatırıma karşı değiliz biz ülkemizin önemli doğal varlıklarının yağmalanmasına karşıyız.

Zeytinliklerin, tarım alanlarının 1. Derece Doğal ve Arkeolojik sit alanlarının bulunduğu yerlere RES dikmenin yağlamadan başka bir anlamı yoktur. Bu nedenle açtığımız davalarda bilim insanları bunu görerek raporlarını verdiler ve davaları kazandık.

Bodrum, Milas'ta zeytin, Karadeniz'de çay, Güneydoğu ve doğuda kayısı bahçeleri ile pamuk tarlaları sırf rant uğruna yok edilmek istenmektedir. Davaları kazandıkça rantın peşinde koşmaya türlü türlü yönetmelikler çıkarmaya devam ediyorlar. Yılmayacağız, biz de mücadeleye devam edeceğiz.”

HEP DENİZ MANZARALI YERLERİ SEÇİYORLAR, RANTIN PEŞİNDELER

Kızılağaç Köyü Koruma ve Güzelleştirme Derneği Durmuş Uçar ise yaptığı açıklamada yenilenebilir enerjiye kesinlikle karşı olmadıklarını belirterek, “Şirketin köylerimizde RES kurmak istediği yerler tamamen ranta açık yerler. RES7lere daha uygun yerler varken neden deniz manzaralı yeşilin tam ortasına doğa ve tarih ile iç içe alanlara RES kurmak istiyorlar. Biz buna karşıyız. Bu nedenle hangi şirket gelirse gelsin benzer projelere ve rant amaçlı projelere engel olacağız” diye konuştu.

RES BAHANE RANT ŞAHANE

Çevrecilerin ve köylülerin avukatı Remzi Kazmaz ise 4. kez kazanılan davanın ardından RES kurmak için Bodrum'u seçecek şirketlere bu hataya düşmemeleri gerektiğini belirterek, “Yeter artık RES şirketlerinin kirli ellerini Bodrum'dan çekmesini istiyoruz. Bizler RES’lere değil kurulmak istenen arkeolojik, tarihi kültürel değerleri olan köylülerin asırlık zeytdin ağaçlarının bulunduğu arıcılığın yapıldığı çam ormanlarına kurulmasına, deniz manzaraları yerlerin tercih edilmesine karşıyız. Bodrum bir dünya mirasıdır. Rant uğruna bu mirasın yok edilmesine izin vermeyeceğimizi açtığımız ve kazandığımız 4 dava ile gösterdik.

Bu nedenle ‘RES kuracağız’ diyerek ilçeye gelecek, gelmeye niyetli olan şirketlere çağrıda bulunuyoruz. RES bahane rant şahane düşüncesi ile gelenlere engel olduk. Daha da organize biçimde engel olmaya devam edeceğiz. 8 tribün kurmak için istediğiniz 4 milyon metrekare alana ne yapacaksınız, tatil köylerinizi rezidanslarınızı kuracaktınız, engel olduk olmaya devam edeceğiz. Bu nedenle adrese teslim projelerinize güvenerek Bodrum'da yatırım yapma Bodrum'u betonlaştırma ve Bodrum'u yağmalama sevdanızdan vazgeçin” şeklinde konuştu.

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