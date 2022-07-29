Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı
Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan tekne nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 m. boyundaki SPARTA isimli gemiye, Kılavuz Kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.”