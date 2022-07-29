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Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan tekne nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 m. boyundaki SPARTA isimli gemiye, Kılavuz Kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.”

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