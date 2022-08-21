Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin’in adı parkta yaşayacak

Denizli’de erkek arkadaşı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülen Şebnem Şirin’in adı, Bozkurt ilçesindeki yeni yapılan bir parka verildi.

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27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediyor.

Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından Bozkurt Belediyesi ilçede Mimar Sinan Mahallesinde yaptığı bir parka Şebnem Şirin'in ismini verdi. Burada unutturulmak istenmeyen Şirin'in resmi tabelaya koyulduktan sonra alt kısmına ise biyografisi yazıldı. 28 Ağustos 2022 tarihinde resmi açılışı yapılması planlanan park, şimdiden vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.