Boğaziçi Üniversitesi’nde iki isim daha görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Mithat Alam Film Merkezi'nde görevli olan Zeynep Ünal ve Elif Ergezen'in görevlerine son verildi. Bugün kampüse girişlerine izin verilmedi.

Fırat FISTIK

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Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, okulda görevli olanların işlerine son vermeye devam ediyor. Üniversiteye bağlı Mithat Alam Film Merkezi'nde yıllardır görevli olan Zeynep Ünal ve Elif Ergezen'in görevlerine son verildiği hafta başında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci tarafından bildirilmişti.

İÇERİ SOKMADILAR

Bugün de hem Ünal hem de Ergezen'in üniversiteye girişi özel güvenlikler tarafından engellendi. Ünal, Twitter hesabından engellemeyi şöyle duyurdu:

“Görevlerimize son verildiğine dair Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naci İnci imzalı tebligat bu hafta başında elimize ulaştı. Bugün itibariyle de kampüse girişimiz engelleniyor.”

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Müdürü tarihçi Prof. Dr. Cengiz Kırlı da yine bu hafta gerekçe gösterilmeden rektörlük tarafından görevden alınmıştı. Atatürk Enstitüsü öğretim üyeleri, kararı Elektronik Belge Yönetim Sistemi bildirimiyle öğrenirken, Kırlı kendisine bilgi verilmediğini söylemişti.

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