Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci yürüyüşüne polis müdahalesi: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin kampüs içerisinde düzenlediği 'Onur Yürüyüşü'ne çok sayıda çevik kuvvet ekibi müdahale etti. Öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bugün Güney Kampüs'te düzenlediği ‘Onur Yürüyüşü'ne polis tarafından müdahale edildi.

Kampüs içerisinde üniversiteliler tarafından gerçekleştirilen yürüyüş öncesi, çok sayıda çevik kuvvet ekibi kampüse sevk edildi.

Güney Kampüs'te başlayan yürüyüş çevik kuvvet ekipleri tarafından engellenince gerginlik yaşandı.

Yapılan müdahaleyle bazı öğrenciler gözaltına alındı.

TÜM AÇIK ALAN ETKİNLİKLERİ YASAKLANDI

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü bugün yaptığı duyuruda, üniversitede gerçekleşecek Taş Oda konserleri haricindeki tüm açık alan etkinliklerini yasakladı.

Yapılan duyuruda, öğrenci ve misafir yoğunluğunun güvenliği için gereken önlemlerin alınabilmesi ve etkinliğin huzur içinde yapılabilmesi gerekçe gösterildi.