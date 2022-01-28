Boğaziçili akademisyenler kar üstünde nöbete devam etti

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetlerinin 265'incisini kar üstünde gerçekleştirdi.

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör Melih Bulu'nun atanmasıyla başlattıkları ve istifasının ardından Naci İnci’nin rektörlüğe atanmasıyla devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 265’incisini gerçekleştirdi.

Cübbelerini giyerek kampüs içerisindeki rektörlük binasına bir kez daha sırtlarını dönen akademisyenler, “Kabul etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” yazılı dövizler ve görevine son verilen akademisyenlerin resimlerini taşıdı.

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