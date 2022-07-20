Boğazın gizli tünelini defineciler keşfetti! Bir ucu Çengelköy’de bir ucu Kuzguncuk’ta

İstanbul Üsküdar’da, asırlar öncesinden kazıldığı tahmin edilen ve günümüzde hâlâ var olan bir gizli tünel defineciler tarafından keşfedilip tahrip dildi. Bir ucu Çengelköy’de bir ucu ise Kuzguncuk’ta olan gizli tünelin yanında kamp kuran defineciler, kurdukları düzenek ile tünelin tuzaklı kapaklarını etkisiz hale getirerek ilerledi. Definecilerin talan ettiği tünelden küpler dolusu altın ve sikke çalmış olabilecekleri düşünülüyor.

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Üsküdar'da bulunan ve asırlar öncesinden kazılarak günümüze dek ulaştığı düşünülen yer altındaki bir gizli tünel defineciler tarafından keşfedildi. İddiaya göre bir ucu Çengelköy'de bir ucu ise Kuzguncuk'ta olan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde yaklaşık 500 metre kazı yaptı.

Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı takdirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdi. Tünel içerisinde ilerleyen definecilerin tünelde bulunan tarihi eserleri ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor.

Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak olayı fark ederek tahrip edilen tüneli cep telefonu ile kayda aldı, ardından durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, tünel çevresinde çalışma başlattı.

“ÇOK PROFESYONELCE YAĞMALAMIŞLAR”

Mağara ve dehliz araştırmacısı Fatih Bayrak şöyle konuştu:

“Mağara ve dehliz araştırmacıları olarak alana keşif için geldiğimizde bu gizli geçit mağarasını gördük. Toparlanarak içeriye girdik. Mağara ve gizli geçit 450 ile 500 metre uzunluğunda bir ucu Çengelköy'den Kuzguncuk'a çıkıyor.

İçeriye girdiğimizde defineciler kazı yapmışlar. Geçit içerisinde 3 tuzak var. Tuzaklar patlatılarak etkisiz hale getirilmiş. Mağaranın içerisinde odacıkların birinde kazılar yapılmış. Küpün yarısı alınmış yarısı kazı alanında duruyor.

Tuzaklar yanlış açıldığında toprak üzerinize dökülüyor ve suda boğulabiliyorsunuz. Defineciler, tuzakları çok profesyonelce açmışlar, çekiç izi dahi yok. Gizli tünel ve mağara, 7-8 yüz yıllık gibi görünüyor” diye konuştu.