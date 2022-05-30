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Bolu’da orman yangını çıktı

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor.

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Bolu’da orman yangını çıktı

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan arasözler ile Göynük, Mudurnu ve Taşkesti’den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede rüzgar ile birlikte orman yangını şiddetini arttırırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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