Bölüm başkanı araştırma görevlisini darp etti iddiası

Tunceli Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünde Araştırma Görevlisi olan İlyas Kayaokay, kendisine mobbing yapıldığı iddiasıyla bölüm başkanı A.K.'yı şikayet etti. Şikayetin ardından bölüm başkanı A.K. tarafından darp edildiğini ileri süren Kayaokay, 2 günlük iş göremez raporu alarak konuyu yargıya taşıdı.

Evren DEMİRDAŞ

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Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünde Araştırma Görevlisi olan İlyas Kayaokay, bölüm başkanı A.K. tarafından mobbinge maruz kaldığı iddiasıyla üniversite yönetime yapmış olduğu yazılı müracaat sonrasında aralarında sorun yaşandığını ve sınav görevinin bitmesi sonrasında A.K. tarafından boğazının sıkıldığını ve tekmelendiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

MOBBİNGE MARUZ KALDIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Yaşadığı olay sonrasında bölüm başkanı A.K.'dan şikayetçi olan Karaokay, karakolda verdiği ifade de şunları söyledi;

“Aynı üniversitede Dr. Öğretim üyesi olarak çalışan A.K. ile görevli olduğum sınavdan dolayı tarafıma soruşturma açıldı. Ben de bunun üzerine mart ayı içerisinde tarafıma mobbing yapıldığı şeklinde A.K. ile ilgili üniversiteye yazılı olarak müracaatım oldu. Bu sebepten dolayı aramızda sorun bulunmaktadır.

Bugün Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içerisinde sınav görevim bittikten sonra koridorda yürüdüğüm esnada A.K. isimli şahıs bana hitaben ‘dışarıya gel konuşmamız lazım' diyerek sesini yükseltti.

Ben de bunun üzerine öğrenciler olduğu için ‘dışarıda konuşalım' dedim. Konuşmaya başladığımızda aramızda tartışma çıktı. Ben üniversitede aramızda bulunan husumetten dolayı dışarıya çıktığımız esnada telefonumun ses kaydı özelliğini açtım.

Bu ses kaydında A.K. bana, ‘Artistlik yapmak, klavye delikanlılığı yapma' dediği açıkça duyulmaktadır. Bu tartışma sırasında A.K. boğazımı sıkarak elime vurdu, daha sonra tekme attı.

Ben de bunun üzerine karşılık ‘imdat darp var darp ediliyorum' diyerek yardım talep ettiğim ses kaydında mevcuttur. Ben kendisine hakaret, tehdit içerikli sözler söylemedim, kendisini kesinlikle darp etmedim.

Tarafıma yapılacak suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Şahsıma yönelik hakaret eden ve beni darp eden A.K. isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım.”

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