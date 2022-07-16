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Bornova’da orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Bornova ilçesinde yerleşim yerlerine çok yakın ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındığı açıklandı.

Yayınlanma: 15:21 - 16 Temmuz 2022 Güncellenme:
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İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangını Orman Genel Müdürlüğü (OGM) duyurdu.

Yerleşim yerlerine çok yakın bölgede başlayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangının kontrol altına alındığını duyuran OGM yangınlarla ilgili vatandaşları “Bir anlık dikkatsizliğinizin büyük zararlara yol açabildiğini unutmayın, yangına sebep olacak davranışlardan uzak durun” ifadeleriyle uyardı.

İZMİR VALİSİ'DE UYARMIŞTI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’de dün ‘yangın’ uyarısı yaptı. Twitter’dan paylaşım yapan Köşger, “Bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngörülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın” dedi.

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