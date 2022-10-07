Abone Ol

Bozdağ’dan ‘yeni infaz uygulaması’ açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bozdağ’dan ‘yeni infaz uygulaması’ açıklaması

AYRINTILAR GELİYOR…

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Anayasa değişikliği için çalışmalara başlıyoruz İlginizi Çekebilir Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Anayasa değişikliği için çalışmalara başlıyoruz

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster