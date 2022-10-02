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Bu görüntü seyir halindeki bir otobüste çekildi

İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünde ilginç anlar yaşandı. Dinlediği hareketli müziğe kapılan şoför, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp oynamaya başladı. Şoförün direksiyondaki halayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İstanbul-Ağrı arasında sefer yapan yolcu otobüsün şoförü, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eliyle tempo tutarak eşlik etti. Müziğin cazibesine kapılan şoför, daha sonra ayağa kalkıp halay çekmeye başladı.

Direksiyonu bir eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken halayını sürdürdü. Kendisi, yolcular ve trafikteki insanlar için tehlike oluşturan halay bir süre devam etti

Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı. (DHA)

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