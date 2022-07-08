“Bu kadın yüzünden AIDS oldum” deyip, yerlerde sürükledi

İstanbul'da bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, evini buldu. Kadını "Bunun yüzünden AIDS oldum" diyerek yerde sürükledi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Güngören ilçesine bağlı Haznedar Mahallesi’nde yaşandı. Bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, buldu. Evinin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi. Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı.

“HERKES BU KADINI TANISIN”

Kadını saçından tutarak yerde sürüklerken, “Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın” diye bağırdı.

Kadın yumruklar atarken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi. (DHA)

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