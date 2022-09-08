Bu kez Akşener dert yandı: Dışarıda bir muhabir var düzenli olarak ‘trollük’ yapıyor

İstanbul'da bir eczaneye giren İYİ Parti lideri Akşener, kendisine siyasi soru sormak isteyen bazı muhabirleri, burası onun yeri değil diyerek esnafa şikayet etti. Akşener'e bir eczacı da, "İki eczaneden biri kapanmak üzere. Önce kepenkleri yarıya indireceğiz sonra ne olacak bilmiyoruz. Veresiye yapıyor insanlar" derken bir esnaf da 12 bin liralık faturaya isyan ederek "Bir şey yapmanızı istiyoruz" ifadesini kullandı.

Fırat FISTIK

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İstanbul’un ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçelievler’de uğradığı bir eczanede kendisine siyasi sorular yönelten bazı muhabirleri geri çevirdi. Akşener bu durumun gerekçesini ise eczanede oturduğu sırada “Dışarıda bir kanalın mensubu bir arkadaşımız düzenli olarak trol yapıyor. Halbuki ben hiçbir dükkanda siyaset konuşmadım” diyerek açıkladı.

Devamında esnafı kastederek ‘çünkü bu sesin duyulması lazım’ diyen Akşener, “Yoksa 5 dakikada meşhur edecek 5 cümle kurar geçer giderim” ifadelerini kullandı.

ECZACI: İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANMAK ÜZERE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’daki ziyaretlerine Bakırköy’de devam etti. İYİ Parti lideri, Bakırköy’de coşkulu bir şekilde karşılandı. Akşener, Bakırköy’de bir kafede gençlerle oturarak dertlerini dinledi, bir gencin doğum gününü kutladı.

Akşener’in ziyaret ettiği eczacı Aysun Gülöksüz, “Eczanelerde çok ciddi problemler var. İki eczaneden biri kapanmak üzere. Önce kepenkleri yarıya indireceğiz sonra ne olacak bilmiyoruz. Veresiye yapıyor insanlar” diye konuştu.

12 BİN LİRALIK FATURA İSYANI

Dönerci Aykan Demiroğlu ise İYİ Parti liderine, “Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına bir şey yapmanızı istiyoruz. Geçen ay 8 bin lira gelen elektrik faturası bu ay 12 bin 500 lira geldi. Yüzde 30 diyorlar değil, yüzde 50 fark ediyor. Ülke olarak çok mutsuzuz. Herkes karamsar kimse önünü göremiyor. Bir de ülkede ötekileştirme var. Bana oy veriyorsan bendensin deniyor” diye dert yandı.

“İŞLER PROBLEMLİ, FİYATLAR SÜREKLİ ARTIYOR”

Gözlükçü Kaan Sayre ise, “Alım gücü düşmüş durumda. Geçen sene aynı gözlükleri yarı fiyatına satıyorduk. Bizim 1 liraya aldığımız bir ürün 2,5 lira olmuş durumda” şeklinde konuşurken ayakkabıcı Erkan Erbaş ise, “İşler problemli. Fiyatlar sürekli artıyor. İnşallah bundan sonrası iyi olur umut sizde. Yüzde 60 yabancıya bağlı kaldık. Bakırköy’de bile alım gücü düştü” ifadelerini kullandı.

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