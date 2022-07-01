Buğday tarlaları alev alev…
Buğday tarlalarında ve depolarda son günlerde dikkat çeken yangınlar yaşanırken, dün de 120 ton buğday suya kapıldı...
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde peş peşe çıkan buğday tarlaları yangınları akıllarda soru işareti bıraktı. Son iki hafta ülkenin farklı bölgelerinde çıkan yanrgınlarda tonlarca buğday kül oldu.
17 Haziran: Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 100 dönümlük buğday tarlasında küle döndü.
18 Haziran: Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 10 dönüm ekili buğday tarlasında yangın çıktı.
19 Haziran: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan çıkan yangından 10 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.
21 Haziran: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan yangında 100 dönümlük buğday ve arpa tarlası kül oldu.
22 Haziran: Batman’ın Beşiri ilçesindeki buğday tarlalarında elektrik tellerindeki kıvılcımlardan dolayı çıkan yangın 200 dönüm ekili buğdayı küle çevirdi.
22 Haziran: Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde entegre bir tesisin saman ve buğday deposunda çıkan yangında 350 tondan fazla saman ve tonlarca buğday kül oldu.
23 Haziran: Balıkesir’in Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.
29 Haziran: Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde saman yüklü traktör römorkundan çıkan yangında 80 dönüm buğday ekili alan yandı.
‘120 TON BUĞDAY SUYA KAPILDI’
30 Haziran: Batman Ovasına su sağlayan Batman Barajı sol sahil sulama kanalındaki sifonun patlaması sonucu Yaylıca köyüne bağlı Şerbetli mezrasındaki buğday harman yeri ile sebze ve meyve bahçelerini su bastı. 120 ton buğdayın suya kapıldı.