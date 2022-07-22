Buğday tarlalarındaki yangınlar kaza mı sabotaj mı?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Türkiye'de son 20 günde yüzlerce dönüm buğday tarlası yandı. 'Neden' sorusuna tatmin edici bir cevap yok. Kaza mı, sabotaj mı?" diye sordu.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ülkenin dört bir yanında buğday tarlalarının neden yandığını sordu.

“KAZA MI, SABOTAJ MI?”

Yanan buğday tarlaları ile ilgili sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım yapan Sarıbal, “Kaza mı, sabotaj mı? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bütün dünyada buğdaya olan talep artmışken, buğday fiyatları hızla artarken ve ülkemizin buğday ihtiyacı bilinirken, ülkenin dört bir yanında buğday tarlalarında yangınlar çıkıyor” dedi.

“YETKİLİLER KAMUOYUNU NEDEN AYDINLATMIYOR?”

Sarıbal, açıklamasında, “1 Temmuz 2022 Tekirdağ Ergene, 3 Temmuz 2022 Tekirdağ Malkara, 5 Temmuz 2022 İstanbul Silivri, 14 Temmuz 2022 Bursa İnegöl, 15 Temmuz 2022 Bolu Göynük ve 19 Temmuz 2022 Konya. Son 20 günde yüzlerce dönüm buğday tarlası yandı. ‘Neden’ sorusuna tatmin edici bir cevap yok. Bu yangınlar kaza mı yoksa sabotaj mı? Yetkililer neden kamuoyunu aydınlatmıyor?” ifadelerini kullandı.

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