Buğday tarlası alev alev yandı, çiftçi mahsulü hasat ederek kurtarmaya çalıştı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde elektrik tellerinin birbirlerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar buğday tarlasına düştü. Rüzgar nedeniyle buğday tarlası kısa sürede alevlere teslim olurken, yangın sırasında tarlası hasat edilen çiftçi de alevlerin sıçramadığı yerde kalan buğdayları biçerdöverle hasat ederek kurtarmaya çalıştı.

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Olay, Düziçi ilçesi Bostanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman ve Adem Sevimli kardeşler öğleden sonra kendilerine ait buğday tarlasını hasat ettirmeye başladı. Hasadın yarısına geldikleri sırada tarlanın içerisinden geçen elektrik tellerinin birbirlerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar tarlaya düştü.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim olan yaklaşık 100 dönüm tarlanın yarısı yanarak küle döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, rüzgar nedeniyle kısa sürede alevlere teslim olan buğday tarlasında devam eden hasat daha da hızlandırıldı. Yangın sırasında tarlası hasat edilen çiftçi, alevlerin sıçramadığı yerde kalan buğdayları biçerdöverle hasat ederek kurtarmaya çalıştı. (İHA)

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