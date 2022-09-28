Bugüne dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinin tamamında sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nin batısı yağışlardan etkilenecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun önemli bir kısmında gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Ege ve Marmara Bölgesi’nin tamamında etkili olacak. Batı ve orta Karadeniz’de de yerel sağanaklar bekleniyor. Yarın etki alanını daraltacak olan yağışlar pazar günü geri dönecek.

YER YER KUVVETİ ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Küresel ısınma Karadeniz'i de etkiledi: Yüzde 58 azaldı