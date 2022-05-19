Arınç, 19 Mayıs paylaşımında sınav ve mülakatlara dikkat çekti

Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Kamu kurumlarının sınav ve mülakatlarına dolayısıyla devlet kurumlarına ve siyaset mekanizmasına güven yeniden tesis edilmelidir. Beyin göçünün önüne geçecek girişimci ve akademik destekler hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyadan paylaşım yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında paylaştığı mesajlarda hükümeti eleştirdi…

Arınç, şu mesajları paylaştı:

*Kutlu istiklâl yürüyüşümüzün ilk adımının atıldığı bu aziz günde Millî Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum.

“BİRÇOK GENCİMİZ BENZER KAYGILARDAN MUZDARİP”

*Bu kıymetli günün gençlere armağan edilmiş olması hasebiyle gençlerimiz hakkında birkaç konuya değinmek istiyorum.

*Son dönemde görüştüğüm birçok gencimizin benzer kaygılardan muzdarip olduğunu fark ettim.

*Adalete güvenlerinin sarsıldığını, kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremediklerini ve dolayısıyla geleceğe karamsar bir şekilde baktıklarını gözlemledim.

“EN TEMEL NEDEN İŞSİZLİKTİR”

*Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir.

*Türkiye, evlatlarına gelecekte kavuşacakları muhtemel bir refah vaat etmeyi terk etmeli ve ivedilikle gençlerin kaygılarını gidermek için politikalar üretmelidir.

*Dünyanın küreselleşerek küçüldüğü ve her an her yerden haberdar olabildiğimiz bu dönemde gençlerimiz farklı coğrafyalarda yaşayan çağdaşlarının sahip olduğu her imkâna kolaylıkla erişebilmelidir.

*Kamu kurumlarının sınav ve mülakatlarına dolayısıyla devlet kurumlarına ve siyaset mekanizmasına güven yeniden tesis edilmelidir.

*Beyin göçünün önüne geçecek girişimci ve akademik destekler hayata geçirilmelidir.

*Hepsinden önemlisi gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalıdır.

*Hiçbir gencimiz düşüncelerini dile getirdiği için kaygı duymamalı, endişe gütmemelidir.

*Bu ortamı tesis etmek bizlerin ülkemizi müreffeh bir medeniyet seviyesine eriştirmede en büyük dayanağımız olan gençlerimize borcumuzdur.

Kutlu istiklâl yürüyüşümüzün ilk adımının atıldığı bu aziz günde Millî Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum. — Bülent Arınç (@bulent_arinc) May 19, 2022

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