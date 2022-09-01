Bülent Arınç’tan Sedat Peker açıklaması: Kim varsa adalete teslim edilmeli

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yapan Bülent Arınç, isim vermeden Sedat Peker'in ifşalarıyla ilgili AKP'ye uyarıda bulundu. Partinin kuruluş yıllarına işaret eden ve "Ak Parti bu değil" Arınç, "Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir" dedi.

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Adli yıl açılışı dolaysıyla bir dizi tweet yayınlayan TBMM eski başkanı Bülent Arınç’ın gündeminde de Sedat Peker’in Serbest Piyasa Kurulu ile ilgili ifşalar vardı.

“KAMU VİCDANI ÖRSELENMEKTEDİR”

AKP’nin kuruluş temellerini hatırlatan Arınç, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

* 2002'de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri “Temiz Toplum” idi. Bunun için de süratle TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık.

* Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik.

* Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte,

“AK PARTİ BU DEĞİLDİR”

* AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir.

* Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir.

* Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisi ile yeni adlî yılın hayırlı olmasını diliyor, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.

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