“Bunca talan sırf malum şirketler biraz daha para kazansın diye oldu!”

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili açıklama yapan TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Bunca talan, yağma ve yıkım sırf malum şirketler biraz daha para kazansın diye oldu. Doğamızı; AKP’nin kıyımından, yıkımından ve zorbalığından kurtarmak zorundayız" dedi.

Sozcu.com.tr

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TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili açıklama yaptı.

“BEDELİNİ ÇOCUKLARIMIZ VE TORUNLARIMIZ ÖDEYECEK”

Yaşanan tüm doğa katliamları, kirlilik ve ekolojik yıkımın AKP eliyle bilinçli bir şekilde derinleştiğini söyleyen Murat Bakan, “Bu sürecin yol taşlarını, sayısız defa değiştirildikleri Kamu İhale Kanunu'ndan, torba yasaların içine gizleyerek değiştirdikleri Orman Kanunu, Maden Kanunu ve Zeytin Kanunu ile, çıkardıkları yönetmelikler ve Cumhurbaşkanı kararlarıyla döşediler. Onlar hunharca yaptı, bedelini çocuklarımız ve torunlarımız ödeyecek.” dedi.

DOĞA KATLİAMLARINI TEK TEK SAYDI

Yaşanan doğa katliamlarını tek tek açıklayan Bakan şöyle konuştu:

“Kazdağları'nda yaklaşık 400 bin ağaç katledildi, Kuzey Ormanları ve Cerattepe yok edildi, Marmara Denizi daha fazla dayanmadı dökülen/akıtılan pislikleri kustu, İkizdere'nin bağrına hançer saplandı, Balıkesir'den Fatsa'ya ülkenin dört bir yerinde siyanürlü atık havuzları tüm canlıları zehirlemeye devam etti, suların borulara hapsedildiği HES çevrelerindeki tüm canlılar ölüme mahkum edildi, ormanlarımız paramparça edilip madencilik, enerji ve turizm alanlarına tahsis edildi, muhafaza ormanlarında dahi ağaç kesimi yapıldı.

“TEK NEFESTE SAYDIĞIMIZ BUNCA TALAN…”

*Ormanları korumak ve geliştirmekle görevli Orman Genel Müdürlüğü odun üretim rakamlarını gururla açıkladı, sulak alanlarımız yok oldu, buzul çağından günümüze kadar gelmiş 12 bin yıllık Dipsiz Göl dibinde hazine aranırken yok edildi, dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü de bu iktidar zamanında kurutuldu, ‘millet bahçesi' yapma hevesi çıplak ayakla bile basılmaması gereken Salda'ya dozerlerle iş makineleriyle girildi, nehirlerimizin çoğu kurudu hayatta kalmayı başaranlar kirlilikle boğuşuyor, Soma Yırca Köyü'nde bir gecede 6 bin 600 zeytin ağacı katledildi, termik santraller el üstünde tutuldu, bacalarına filtre takmayarak havayı, suyu, toprağı ve tüm canlıları rahatlıkla zehirleyebilmeleri için tüm imtiyazlar sağlandı, dünyanın çöpü ülkemize dolduruldu Türkiye dünyanın çöp sömürgesi haline getirildi. Tek nefeste saydığımız bunca talan, yağma ve yıkım sırf malum şirketler biraz daha para kazansın diye oldu.”

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