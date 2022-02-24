Burhaniye Belediye Başkanlığı zeytinlikleri kiraya verecek

Burhaniye Belediye Başkanlığı tarafından üç adet zeytinlik 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 8 Mart 2022 günü saat 10.00'da yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi olan 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar istenilen belgeler ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

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