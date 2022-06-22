Bursa 180 liraya gelen öğrenci evine 540 liraya dönüyor

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şirket sahipleri ve yolcularla görüştü. Karaca, "Bir öğrenci eylül ortalarında Erzurum’dan 180 liraya Bursa’ya geliyor. Ara tatilde ekonomik durumu el vermediği için memleketine gidemiyor. Şu an okul tatil oluyor, bilet almaya geldi, 540 lira yani tam üç katına evine dönüyor" diye konuştu.

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CHP’liler Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu biletlerinin yüksekliğiyle ilgili şikayetleri dinledi.

“OTOBÜS FİRMALARINI DA BEZDİRDİ”

Beraberindeki Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Şahin Sevinç ve il yöneticileriyle Bursa Şehirler ve Uluslararası Otobüs Firma Yetkilileri Derneği Başkanı İsa Tacar'ı ziyaret eden Karaca, girdi maliyetlerinin yolcuyu da otobüs firmalarını da bezdirdiğini söyledi.

“İLK KEZ BUKADAR ŞİKÂYETLERİN OLDUĞU BİR DÖNEM YAŞIYORUZ”

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcu biletlerinin yüksekliğiyle ilgili şikayetleri değerlendiren Karaca, “Daha önceki yıllarda karşılaşmadığımız, ilk kez bu kadar yüksek sesle şikayetlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ülke tarihinde görülmedik bir zulüm yaşanıyor bu ülkede ve hepsinin ortak noktası şudur, bu zulüm en kısa sürede yaşanacak değişimle son bulacak” dedi.

“BURSA'YA 6 AY ÖNCE 180 LİRAYA GELMİŞ, 540 LİRAYA GERİ DÖNÜYOR”

Karaca, şehirlerarası otobüs terminalindeki izlenimlerini şu sözleri ile aktardı;

“Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeyiz. Son günlerde yüksek sesle şikayetler geliyor. Yolcuların fiyatlardan, otobüs firmalarının mazot fiyatlarından mustarip oldukları Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni bayram öncesinde ziyaret ettik.

Bize refakat eden firma sahipleriyle, yolcularla ve işletmecilerle görüştük. Burada ilginç hikayelere rastladık. Bir tanesi şu, bir öğrenci eylül ortalarında Erzurum'dan 180 liraya Bursa'ya geliyor. Ara tatilde ekonomik durumu el vermediği için memleketine gidemiyor.

Şu an okul tatil oluyor, bilet almaya geldi, 540 lira yani tam üç katı. Yan tarafa gittiğimizde benzer bir tablo görüyoruz. Batman'a otobüs bileti almak için birkaç firma gezen öğrenciyi firma sahibi çağırıyor, diyor ki ‘700 lira ama sana 650 lira' en son bakıyor ve diyor ki ‘dayanamadım öğrenciye 50 lira da harçlık verdim, çünkü son parasını verip otobüs bileti alıyor çocuk.”

“YEVMİYEYLE ÇALIŞAN YOLCU, MEMLEKETİNE ZİYARETE GİDEMİYOR”

Birçok firmanın milyonlarca liraya aldıkları otobüsleri zarar etmemek için çalıştırdığına dikkat çeken Karaca,

“Yolcular gidemiyorlar, yevmiyeyle çalışan bir yolcu Muş'a gitmek istiyor eşiyle ama ailesini ziyarete gidemiyor. Daha önceki yıllarda karşılaşmadığımız, ilk kez bu kadar yüksek sesle şikayetlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Ülke tarihinde görülmedik bir zulüm yaşanıyor bu ülkede ve hepsinin ortak noktası şudur, bu zulüm en kısa sürede yaşanacak değişimle son bulacak” şeklinde konuştu.

“TAMAMEN ZARARINA ÇALIŞIYORUZ”

Bursa Şehirler ve Uluslararası Otobüs Firma Yetkilileri Derneği Başkanı İsa Tacar ise Bursa-Van arası mesafenin bin 650 kilometre olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kestiğimiz bilet fiyatları 250-300 lira arasındaydı. Şimdi fiyatları 750 yaptık ama o da kurtarmıyor, neticede bin 200 litre mazot yakıyor. Gidiş-geliş de tam 40 bin lira bizim giderimiz var ortalama. Bu araba Hakkari'ye, Yüksekova'ya gidiyor, 2 binin üzerinde kilometre yapıyor, bin 500 litre mazot yakıyor. Bunun giderleriyle bütün masrafı 50 bin lira demektir.

Şimdi bayram üzeri, okullar tatil oldu, pandemiden çıktık zaten daha yeni yeni insanlar kendi memleketlerine gidiyorlar. Bayramdan sonra işler duracak, arabalar boş gidecek. Bütün Türkiye genelindeki her bir giden-gelen aracın 25-30 bin içeri gireceğini söylüyorlar.

Artı köprüler, artı otobanlar, ikramlar, şoför, muavin gibi sigortayla çalışanlarla beraber külliyen şu an zararla çalışıyoruz. Kontak kapatırsak Türkiye felç olur. Biz buna müsaade etmiyoruz. Bu fiyatlara dur demeleri lazım.”