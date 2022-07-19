Bursa’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, Şükrettin Y.'nin (57) tüfek ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Bahri Satık (58) ile yeğeni İsmail Satık (17) öldü, Osman Satık (48) ve Berat Satık (17) ise ağır yaralandı. Olay sonrası yakalanan Şükrettin Y. gözaltına alındı.

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Olay, bu akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Ebeköy’de meydana geldi. İddiaya göre Şükrettin Y., arazilerinden geçen yol yüzünden aralarında husumet bulunan Bahri ve Osman Satık kardeşler ile çocuklarıyla karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede küfürleşmeye dönüşünce ruhsatsız tüfeğini alan Şükrettin Y., rast gele ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Bahri Satık, İsmail Satık, Osman Satık ve Berat Satık yaralandı.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumları ağır olan Bahri Satık ile yeğeni İsmail Satık yaşamını yitirirken, Osman ve Berat Satık ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan Şükrettin Y., jandarma tarafından tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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