Abone Ol

Bursa’da helikopter zorunlu iniş yaptı

Bursa’da eğitim uçuşu yapan helikopter ağaçlık alana düştü. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 20:30 - 17 Eylül 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bursa’da helikopter zorunlu iniş yaptı

Olay, Mudanya ilçesi Akpınar Köyü'nde meydana geldi. Eğitim uçuşu yapan helikopter motor arızası nedenle kontrolden çıkarak zorunlu inişe geçtiği ve ağaçlık alana düştüğü öğrenildi.

Helikopterdeki iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

image small

YENİŞEHİR HAVALİMANI’NDAN KALKTI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitim amaçlı bu hava aracının Yenişehir Havalimanı’ndan kalktığını söyledi.

Aracın, Mudanya üzerinde uçuş sırasında motorunun arızalanması nedeniyle zorunlu iniş yaptığını belirten Canbolat, “AFAD, jandarma, emniyet, sağlık ekiplerimiz bölgeye ulaştı. Pilotun da yanındaki misafirin de genel durumları iyi. Herhangi bir sağlık müdahalesi istemediler.” dedi.

Türkiye'ye giden yolcu uçağında panik: Pilot bayılınca acil iniş yaptılar İlginizi Çekebilir Türkiye'ye giden yolcu uçağında panik: Pilot bayılınca acil iniş yaptılar Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı İlginizi Çekebilir Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD AKP Antalya Bilecik Binali Yıldırım Bursa Emniyet helikopter İngiltere Sağlık Türkiye yolcu uçağı Yunanistan