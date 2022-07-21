Marmara’da korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi (Son depremler)

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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Marmara bölgesinde panik yaratan bir deprem meydana geldi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.6, Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı.

Çevre kentlerde de hissedilen deprem kısa süreli telaşa neden oldu.

Yerin 12 kilometre derinliğinde olan deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALANMA OLMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremle ilgili “18.44’te Balıkesir Gönen’de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” açıklamasını yaptı.

BALIKESİR VALİSİ: OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da depremin ardından yaptığı açıklamada il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Vali Şıldak, “Bugün saat 18.44te Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesire geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ: OLUMSUZLUK İHBARI ALINMADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında, “Balıkesir Gönen merkezli AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul’dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun” dedi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’dan deprem sonrası yapılan açıklamada da “Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Depremden 3 dakika önce aynı bölgede 2.8 büyüklüğünde, saat 18.12'de ise 2.2 büyüklüğünde deprem olduğu tespit edildi. Saat 17.38'de ise Balıkesir'in Yukarıdanışment-Savaştepe bölgesi merkezli 2.2 büyüklüğünde deprem ölçüldü.

“KENDİMİZİ DIŞARIYA ATTIK”

Çanakkale'de de hissedilen deprem, bölgeye en yakın yerleşim yerlerinden Yenice ilçesinde paniğe neden oldu. Gönen’de ise vatandaşlar tedirginlik içerisinde.

Vatandaşlar kısa süreli panik olduklarını belirtti. Nişanlısı ise kafede otururken depremi hissetlerini belirten bir yurttaş da “Deprem olunca kendi aramızda konuştuk. ‘Acaba deprem mi oldu?’ diye derken sosyal medyadan gördük 4.6 deprem meydana gelmiş ilçemizde. Merkez üssünün burası olduğunu öğrenince kendimizi dışarıya attık” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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