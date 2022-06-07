Bursa’da öğrenci tacizi: Soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir Ortaokulda, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çalışanı bir kişinin iki kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da bir Ortaokulda TYP çalışanın iki kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi. Skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLELERİNE SÖYLEDİLER

Olay kız öğrencilerin, ailelerine söylemesi ile ortaya çıktı. TYP çalışanı kişinin tacizine uğradıklarını ileri süren öğrencilerin dün akşam okul binasında polise ifade verdikleri öğrenildi.

“ADLÎ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

SÖZCÜ muhabirine açıklama yapan Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, “Bize gelen bilgiye göre, TYP çalışanı bir kişi, 5 yaşındaki çocuğumuzu kucağına oturtmuş” dedi.

Sevinç, 4 kız çocuğunun mağdur olduğu iddiasına ise “İki kız çocuğu” diye yanıt vererek, konuyla ilgili ivedilikle adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

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