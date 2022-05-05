Bursa’daki otobüs kazasının nedeni ortaya çıktı

Bursa'daki otobüs kazası, takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği öğrenildi. Kazaya karışan kamyon şoförünün de olay yerinden kaçtığı, kısa sürede polisler tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi.

Seyit Ali A. idaresindeki 16 JZD plakalı hafriyat kamyonu Ankara istikametine seyir halindeyken önündeki Barış K. yönetimindeki 24 ZSZ plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Otobüsün arka kısmında bulunan yolcu Emirhan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, Gülhan O., Eysar Mahmud K.. Yakup T.. Nihat E.. Sinan E. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kazayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bursa terminalinden hareket eden otobüsün, olay yerine yaklaştığı esnada otobüs şoförü takografın ehliyetini okumadığı fark edince sinyal vererek sağ yanaştığı esnada otobüse arkadan kamyon çarptığı öğrenildi.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan kamyon şoförünün kısa süre içinde polis ekipleri gözaltına alındığı belirtildi.

DEHŞET ANLARINI ANLATTILAR

Kucağında kedisi ile yolculuk eden bir kadın yolcu, “Otobüs durdu. Ben orta koltuğun yanındaydım. Muavini ara kapının oraya gittiğini gördüm. Ondan sonra çarpışma oldu. Vefat eden kişi iki yada üç koltuk arkamdaydı. Bir anda otobüsü kenara çektiler muavin de orta kapıya gitti ve o sırada meydana geldi. Çok büyük bir ses çıktı ve her yerimiz benzin oldu. Üstümde benzin kokusu var. Kedim yanımdaydı ve çantası açıktı. Kedimi kaybettim ve onu buldum. İnsanlar çok panik halindeydi” dedi.

“BİR KİŞİNİN KOLUNUN KOPTUĞUNU GÖRDÜM”

Kazada arkadaşlarının ağır yaralandığını söyleyen yolcu çift ise, “Arkamı dönüp baktığımda otobüsün yıkılarak bize doğru geldiğini gördüm ve hemen eşime sarıldım. Yanımda oturan arkadaşım ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin de kolunun koptuğunu gördüm. Diyecek bir şey yok. Allah herkesin yardımcısı olsun, sabırlar diliyorum. Arkadan tır çarpmış sadece güçlü bir ses duydum. Arkadaşımızın durumu çok kötü” diye konuştu.

Öte yandan kaza yeri drone ile görüntülenirken, kazayı yaşayan yolcuları dehşet anlarını anlattı. (İHA)