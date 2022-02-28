Bursalı esnaf: Birileri duymuyor ama, biz sandıkta duyuracağız

Bursalı esnaf, ikiye katlanan elektrik faturaları yüzünden kepenk kapatmaya başladı. CHP'li heyetin ziyaret ettiği bir esnaf, "Gider çok, yetişemiyoruz. Kapanacak, eşyaları topluyoruz, temizlik yapıyoruz. Kiradan çok elektrik faturası geldi. Büyük sıkıntı var. Esnaf çok kritik bir durumda. Birileri duymuyor ama biz sandıkta duyururuz sesimizi" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.

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Bursa’da Mudanya yolu üzerindeki Geçit Mahallesi’nde esnaf ziyareti yapan CHP heyeti bir dokundu, bin ah işitti.

CHP’Lİ HEYET ESNAFI GEZDİ

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz ve belediye meclisi üyeleri, Geçit Mahallesi’nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. İkiye katlanan elektrik faturalarından şikayet eden esnaf, genel ekonomik krizin etkisiyle iş yapamadıklarını, dükkanların da birer birer kapanmaya başladığını söyledi.

“DÜKKANI KAPATIYORUZ, AYAKTA DURULMUYOR”

Bir esnaf mobilya ve antika eşyalar sattığı işyerini kapatmak için eşyalarını toplarken gelen CHP heyetine, “Gider çok, yetişemiyoruz. Kapanacak, eşyaları topluyoruz, temizlik yapıyoruz. Kiradan çok elektrik faturası geldi. Büyük sıkıntı var” dedi. İl Başkanı İsmet Karaca’da “Bu sokakta 6 esnaf gezdik henüz, 4 tanesi kapatıyorum dedi, böyle bir şey olur mu” sözleri ile karşılık verdi.

“ESNAF CEZALANDIRILIYOR, KAPATIP GİDİN DENİLİYOR”

Pandemi döneminde yaşanan zorluklar henüz aşılmadan ekonomik krizden etkilendiğini belirten esnaf, fahiş elektrik zamlarıyla adeta vurgun yemiş durumda. Müşteri olmadığı zamanlarda aydınlatmaları kapalı tutan esnaf, Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün alışveriş için yol kenarındaki ceplerde duraklama yapan sürücülere bile ceza uygulamasına tepkili. Alternatif yol açma konusunda çalışma yapılmasını isteyen bir esnaf şöyle konuştu:

“Belediye Başkanımız Emniyetle anlaşmış, bize diyorlar ki, siz kapatın çekin gidin. Biz size yer göstereceğiz diyorlar, nereyi göstereceklerse. Ben geçen gün video da çektim. Bu şartlarda bizim müşterimiz ne yapacak.

Çekirge’deki dükkanıma et göndermek için çektiğim arabaya bile ceza yazıldı. Sivil bir arabayla geçiyorlar, fotoğraf çekiyorlar, ceza yazıyorlar. Sefer tasıyla yemek geliyor. Yemek getiren aracımıza da ceza yazıldı aynı gün iki ceza, bu kadar kötü bir mağduriyet yaşatılıyor bize.

Burada amaç trafiği rahatlatmak mı, insanları kovmak mı? Kesinlikle esnafı cezalandırıyorlar. Bu devlet anlayışına uygun bir davranış değil.”

“BİRİLERİ DUYMUYOR AMA SESİMİZİ SANDIKTA DUYURURUZ”

Bir başka esnaf da ortamdan hiç memnun olmadıklarını belirterek şöyle dedi:

“Bir yandan trafik, bir yandan elektrik fiyatları. Hiçbir dolabımız çalışmıyor, tek dolap çalıştırıyoruz, aylık elektrik faturası 5 bin lira. Yaz ayları geldiğinde 10-15 bin liranın altında çıkamayız.

Kapatma noktasına geldik, önümüzü göremiyoruz. Müşteri duruyor alışveriş için, trafik hemen ceza kesiyor. Siz olsanız bir daha geçer misiniz buradan. Esnaf çok kritik bir durumda. Birileri duymuyor ama biz sandıkta duyururuz sesimizi.”

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