Büyük Alevi Kurultayı: İktidarın hamlelerini hiçbir koşulda kabul etmiyoruz

Alevi kurumlarının ‘Laik ve demokratik Türkiye için’ sloganıyla organize ettiği Büyük Alevi Kurultayı, binlerce kişinin katılımıyla Yenikapı Gösteri Merkezi'nde düzenlendi. Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, yaptığı konuşmada taleplerinin yerine getirilmediğini belirterek, “Bizim ısrarlı taleplerimizin karşılanması yerine, Kültür Bakanlığına bağlı kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını, hiçbir koşulda kabul etmiyoruz. Burası bizi yok etme, ocağımıza incir ağacı dikme kurumudur.” dedi.

Fırat FISTIK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alevi kurumlarının ‘Laik ve demokratik Türkiye için' sloganıyla organize ettiği Büyük Alevi Kurultayı, binlerce kişinin katılımıyla Yenikapı Gösteri Merkezi’nde düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN MESAJ

Kurultaya şehir dışından ve İstanbul'dan binlerce Alevi yurttaş katıldı. Kurultaya katılamayan siyasi liderler de mesaj gönderdiler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya şu mesajı gönderdi:

“Değerli yurttaşlarım, kıymetli canlar, gerçekleştirdiğiniz bu önemli buluşmaya katılamadığım için fevkalade üzgünüm. Türkiye'yi eşit ve özgür bir geleceğe taşımak, inanç ve düşüncenin özgürlüğü için yürüdüğümüz bu uzun yolun sonunda, huzur olacak, güven ve kardeşlik olacak. Özgürlükler olacak. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyor, her birinizi ayrı ayrı kucaklıyorum.”

Kılıçdaroğlu ile birlikte HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mesaj gönderdi.

Kurultaya ayrıca CHP Milletvekilleri Onursal Adıgüzel, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Sibel Özdemir, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Ali Kenanoğlu, Musa Piroğlu, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TİP Milletvekili Barış Atay, CHP'li ilçe belediye başkanları, TKP, Sol Parti, EMEP temsilcileri katıldılar.

AKP’NİN ALEVİ AÇILIMINA TEPKİ

Alevi kurumları adına konuşanlar özellikle kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığı altında kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Aleviliği tasfiye etmeye yönelik olduğunun altını çizdiler. Hem şikâyetlerini, sorunlarını hem de taleplerini dile getirdiler.

Temel talepler arasında cemevlerinin ibadethane olarak sayılması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Alevilere yönelik ayrımcılığın son bulması yer aldı.

Kurultayda alevi kurumları tarafından yapılan konuşmalar şöyle:

“CEM İBADETİMİZ, CEMEVİ İBADETHANEMİZDİR”

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Arslan: “Sadece Alevileri katletmiyorlar. Şimdi de soyunmuşlar Aleviliği katletmeye çalışıyorlar. Bu salondaki canlar, alevi dostları hep birlikte haydi oradan, siz kimsiniz ki Aleviliği yok sayacaksınız diyoruz. Siz kimsiniz?

*Alevilerin, demokratik Türkiye'den başka bir inancı yok. Aleviler eşit yurttaşlık diyor, laiklik diyor, demokrasi diyor ama siz bu ülkeyi Diyanet'e, tarikatlara, cemaatlere mahkum ettiniz. Aleviler diyor ki, cem bizim ibadetimiz, cemevi ibadethanemiz. Kamudaki ayrımcılığa son diyoruz. Mülakatlarda Alevi olanları eliyorlar.

“ALEVİ CUMHURBAŞKANI OLMAZ DİYORLAR, BAL GİBİ OLUR”

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat: “Alevi cumhurbaşkanı olmaz diyorlar. Biz de diyoruz ki bal gibi olur. Bizim taleplerimiz var: zorunlu din dersleri kaldırılsın, diyanet işleri başkanı lağvedilsin, cemevleri ibadethane olarak kabul edilsin istiyoruz.

-Alevilerin kendilerini özgürce ifade etmesi ve inançlarını özgürce yaşaması kabul edilmesi gereken en temel hakkıdır. Bizim ısrarlı taleplerimizin karşılanması yerine, Kültür Bakanlığına bağlı kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, hiçbir koşulda kabul etmiyoruz. Burası bizi yok etme, ocağımıza incir ağacı dikme kurumudur. Bizce yıkılası bir yerdir.”

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Hüseyin Mat:

“Irkçılık nereden gelirse gelsin, faşizm nereden gelirse gelsin, bin kere de olsa karşı duracağız. Bu ülkede aleviler de, Kürtler de, kadınlar da, çocuklar da, LGBTİ'ler de özgürce yaşamalı o yüzden buradayız.”

“ALEVİLERE YENİ GÖMLEK GİYDİRMEK İSTİYORLAR”

Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı Ercan Geçmez:

“Biz buradayız, 6 yaşındaki çocuklarımızın bir daha asla tacize uğramaması için buradayız. Buradayız, inançların özgürlüğe kavuşması için, bu ülkede kadın cinayetleri son bulsun diye buradayız, doğamız talan edilmesin diye buradayız ve hep birlikte burada olmaya devam edeceğiz. Aleviler yıllardır demokrasiden, bağımsızlıktan, özgürlükten bahsediyorlar. Bunu kabul etmeyenler Alevilere yeni gömlek giydirmek istiyorlar.

-Alevilere hizmet götürdüklerini söyleyenler nimet gibi gösteriyorlar. Oysa biz bu ülkenin yurttaşıyız, eşit yurttaşlık istiyoruz. 1500 cemevini gezdiğini söyleyenler, sorunlarını çözdüklerini söyleyenler; hiçbir şey çözmüyorsunuz. Aleviler diyor ki, Alevilik Aleviliktir, başka hiçbir şey değildir. Bu ülkeye demokrasiyi, laikliği, adaleti getirmek için mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Sizin kirli siyasetinize alet olmayacağız.”

“ALEVİLİK TORBAYA SIĞMAZ”

Alevi Kültür Dernekleri Başkanı İsmet Kurt: “Bu ülke artık katliamlardan bıktı. 44 yıl önce yaşanmış Maraş katliamının anmasındaydık. Ama bazıları katliam diyemiyor, olay diyor. Bizim yaşadıklarımız katliam. Torba yasa içine Alevilikle ilgili şeyler getirdiler, Alevilik torbaya sığmaz. Kalkanlarla, coplarla dedelere, pirlere saldırdılar. KHK ile sanki cemevlerimiz bizim kültür merkezi, turistik otel gibi başkanlık kurdular. Aleviler, Kürtler, Türkler bu toprakların özü.

“ASLA DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe: “Maraş'ta katliamı tezgahlayanlar bugünkü gericiliğin, ırkçılığın yol taşlarını döşemişlerdir. O yüzden Maraş'taki canlarımızı anmamız yasaklanıyor. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkmasından, tarihle yüzleşmekten korkuyorlar. Çünkü öyle olursa AKP iktidarının, MHP ortaklığının bugünlere nasıl geldiği ortaya çıkacak.

-Evet bizlere çok zulüm ettiler, astılar, yaktılar. Uzaklara sürdüler, yaşadığımız topraklardan köklerimizi söküp attılar ama yılmadık, ama boyun eğmedik, biat etmedik, etmeyeceğiz. Size diz çökmeyeceğiz. Asla zalimin yanında olanlardan olmayacağız.”

“ALEVİLİĞİ ALEVİLİK OLARAK YAŞAYACAĞIZ”

Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan: “'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' diyoruz. Malı, mülkü değil birlikte üretmeyi, paylaşmayı esas alıyoruz. Başkalarının bize tanımladığı için değil, bizim aklımız var. İstediğimiz gibi, Aleviliği Alevilik olarak yaşayacağız. Bu böyle de devam edecek.

-Alevilerin, tüm ötekilerin acılarını paylaşarak önümüzdeki süreçte acıların olmadığı, eşitliğin sağlandığı bir dönemdeyiz. Seçim sürecindeyiz. Yeni bir anayasa, o anayasada tüm vatandaşların eşit, özgür bir şekilde eşit yurttaşlıkla tanımlayalım bütün dertlerimiz bitsin. Sadece Alevilerin değil, Kürtlerin emekçilerin, kadınların, gençlerin haklarını tanımlayalım.”

İlginizi Çekebilir İktidar bir taraftan Alevi açılımı yapıyor, bir taraftan ceza veriliyor