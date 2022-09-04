Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde 4 bin Mehmetçik Davraz’a tırmandı

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında; Isparta'da “Şehitlere Saygı Davraz Dağı Tırmanışı” gerçekleştirildi.

Sozcu.com.tr

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Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında; Isparta, Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli personelin katılımı ile “Şehitlere Saygı Davraz Dağı Tırmanışı” gerçekleştirildi. Dağın zirvesine ulaşan Mehmetçikler hep birlikte komando marşını söyledi.

4 BİNDEN FAZLA PERSONEL KATILDI

Tırmanışa ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, “Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen ve 4 binden fazla personelin katıldığı tırmanış, bu zamana kadar Davraz Dağı zirvesine yapılmış en kalabalık tırmanış oldu. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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