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Büyük zirve öncesi 6 partiden ortak paylaşım

6 parti liderinin 28 Şubat'ta düzenleyeceği toplantı öncesinde partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapıldı. Paylaşımlarda, 'Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi’ notuna yer verildi.

Yayınlanma: 21:39 - 27 Şubat 2022 Güncellenme:
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6 parti liderinin 28 Şubat’ta düzenleyeceği toplantı öncesinde, siyasi partilerin resmi sosyal medya hesaplarından ortak paylaşım yapıldı.

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından aynı saatte, aynı video ve ifadelerle birlikte paylaşımda bulunuldu.

Paylaşılan videoda ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' yazısı yer alırken, paylaşımlarda ise ‘Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi' notuna yer verildi.

Paylaşılan videoda parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazıldığı görüldü.

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