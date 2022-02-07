Büyükçekmece’deki cesetle ilgili dehşete düşüren detaylar

İstanbul’da sahte gözaltı kararı ile 2 polis tarafından alıkonularak Şişli’de Yavuz Y.’ye teslim edilen; emniyet birimlerinin kurduğu özel ekip tarafından Büyükçekmece’de cesedine ulaşılan Murat Kartal’ın ilk incelemede yüzüne sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Habip ATAM

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İstanbul Büyükçekmece'deki kazılarda polisin bataklık alanda cesedine ulaştığı Murat Kartal'ın öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Üzerinde Murat Kartal'a ait evinden ayrıldığı gün giydiği kıyafetler bulunan cesedin, vücut bütünlüğünün korunmuş olduğu belirtildi. Kartal'ın nasıl öldürüldüğü ile ilgili çalışma yapan polisin ön tespitleri de sonuçlandı.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURULDU

İddiaya göre, 2 polisin sahte gözaltı belgeleriyle kaçırdığı Murat Kartal, Şişli'de Yavuz Y.'ye teslim edildi. Kartal daha sonra Büyükçekmece'de bir villaya götürüldü. Burada elleri ve kolları bağlanarak işkence yapıldı. Daha sonra başına bir poşet geçirildi. Ardından yüzüne sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

KELEPÇE KEPÇEYE TAKILDI

Ekiplerin bulgularının ceset üzerindeki incelemelere dayandığı belirtildi. Kartal'ın cesedi çıkarılırken, sol kolunda bir kelepçe olduğu dikkat çekmişti. Kelepçenin bir ucunun açık bırakıldığı anlaşılırken, o kısım kazı yapan iş makinesinin kepçe tırnaklarına takılmıştı.

ELİ VE AYAKLARI İPLE BAĞLI

Kartal'ın cesedinde sadece bir kelepçe bulunmadığı, sağ eli ve ayaklarının tek halatla bağlı olduğu öğrenildi. Başında poşet bulunan cesedin yüzünde ise, derin bir yara vardı. Uzmanlara göre bu yara delici sert bir cisim darbesiyle oluşmuştu. Aldığı darbe ile hayatını kaybettiği değerlendirilen Kartal'ın kesin ölüm sebebiyle ilgili Adli Tıp Kurumu Raporu beklendiği belirtildi.

BAŞKASI ADINA KİMLİK

Cesedin üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar para, bir otomobil anahtarı, faturalar ve Ali Şimşek adına kimlik bulunduğu da öğrenildi. Kimliğin sahte olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

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