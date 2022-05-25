Büyükşehir belediye başkanının kızına ait alanda ağaç katliamı

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, ormanlık alanın ortasındaki parseli eko turizm alanı yapmak için yaptığı imar planı değişikliği kararının iptali için CHP konuyu mahkemeye taşıdı. Dava sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün’e ait olduğu ortaya çıkan ormanlık alanda mahkemenin devam etmesine rağmen ağaç katliamı başladı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'ndeki ormanlık alanın ortasında bulunan 101 ada 291 parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik imar planı AKP ve MHP'nin oylarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısında kabul edilmişti.

Tartışmalı imar planın kararı için CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli konuyu CHP Yunusemre İlçe Başkanı avukat Yalçın Arcak ve CHP İl Başkan Yardımcısı Av. Yiğit Can Özcan ile birlikte yargıya taşımıştı.

Manisa 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyetinin verdiği ara kararda, eko turizm alanı olarak belirlenen alanın mülk sahibi MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün olduğu ortaya çıktı.

SÖZCÜ’nün “Ormandaki turizm projesinin altından büyükşehir belediye başkanının kızı çıktı” haberinin ardından kentin gündeminde büyük yankı uyandıran konuyla ilgili CHP Manisa teşkilatı düzenlediği basın toplantısında, halen mahkemesini devam eden alanda hızlı bir şekilde altyapı çalışmalarını başladığını ve ağaçların katledildiğini ortaya çıkardı.

“HUKUK DİNLEMEZ TAVIRLARIYLA DOĞAYI KATLETMEYE BAŞLAMIŞLAR”

Konuyla ilgili CHP Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli, büyükşehir belediye başkanının kızına ait çıkan alanın davasının devam etmesine rağmen çalışmaların hızla başladığını dile getirdi.

Eko turizm yapılması planlanan alanda yaptıkları incelemede şok görüntülerle karşılaştıklarını dile getiren CHP'li Mersinli şu ifadelere yer verdi:

*Mahkemenin verdiği ara kararda bu alanın Cengiz Ergün'ün kızına ait çıkmasıyla zaten bir şok etkisi yaşadık. Rantın kimlere nasıl sağlanacağını ortaya çıkardık.

*Daha sonra alanda yaptığımız incelemede daha büyük bir şok etkisi yaşadık. Büyükşehir belediyesi hukuk dinlemez tavırlarıyla doğayı katletmeye başlamış.

*Alan üzerinde yaptığımız incelemelerde araziye yol açabilmek için dağı delmişler, yüzyıllık ağaçları kesmişler ve bir kenara atmışlar.

*Halen daha mahkemesi devam eden ve karar çıkmamış alan üzerinde altyapı çalışmalarına başlamışlar.

*Hukuku hiçe sayarak nasıl bir cesaretle bu işi yapıyorlar anlamış değiliz. Ama bu rantın önüne geçmek ve o alanı villalarla donatmamak için mücadelemiz devam edecek.

“HARAMİLER ORMANLIK ALANI YOK ETMEYE BAŞLAMIŞ”

Manisa 2. İdare Mahkemesi'nde görülen imar planı iptal davasının avukatlarından CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak, mahkemenin sonuçlanmadan alan üzerinde herhangi bir çalışma yapmanın hukuksuzluk olduğunu dile getirdi.

CHP'li Arcak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Mahkemenin verdiği ara kararda alanın sahibinin Cengiz Ergün'ün kızını çıkmasıyla zaten kanımız dondu. Rantın ne kadar büyük olduğunu gördük.

*Alanda yaptığımız incelemede ise hızlı bir şekilde alt yapı çalışmalarının yapıldığını ve ağaçların katledildiğini gördük.

*Haramiler bu ormanlık alanı yok etmeye başlamışlar bile. Sondaj çalışmalarına kadar işlemlere başlamış. Cengiz Ergün'ü birçok kez uyardık.

*TÜGVA'da kazandığımız zafer bunun en yakın örneği. Ancak Ergün ranta dayalı bir dikta kurmuş. Şuanda sanki Manisa'nın Recep Tayyip Erdoğan'ı konumunda. Manisa'da böyle bir usulsüz düzen görülmedi.

*Cengiz Ergün'ü kimler koruyor bilmiyoruz. Ama şunu unutmasınlar ki Cengiz Ergün'ün sonu yakındır. Kamuoyunda yer alan bu büyük olayla ilgili hala bir açıklama yok. Biliyoruz ki Cengiz Ergün önümüzdeki yerel seçimlerde bir daha aday olmayacak.

*Çünkü kaybedeceğini biliyor. Bunun için önümüzdeki genel seçimlerde dokunulmaz zırhına bürünmek için milletvekili olmaya çalışacaktır.

*Ama bilsin ki biz onu milletvekili de yaptırmayacağız. Milletvekili olsa da onunu dokunulmazlık zırhını da kaldıracağız ve milletin önünde yargılatacağız.

CHP'li Arcak açıklamasında son olarak, konu hakkında önümüzdeki günlerde partili avukatlarla birlikte bir değerlendirme yapacaklarını ve suç unsuru teşkil eden bir durum tespit ettiklerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na ‘Görevi Kötüye Kullanma'dan suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

“BUNUN ADI KİŞİYE ÖZEL RANT”

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban yaptığı açıklamada ise açıklamasına şöyle konuştu: “

CHP'li Balaban açıklamasında şöyle konuştu:

*Bunun adı kişiye özel rant ve imardır. Bu konuda CHP örgütü olarak bir mücadele başlattık.

*Hukuk mücadelesinde ve toplumun vicdanı olması konusunda bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Nedense hep zenginlere oluyor.

*Bir garibana böyle bir imar çalışması veya imar piyangosu vurmuyor. Biz rantın her türlüsüne karşıyız ve karşı olmaya devam edeceğiz.

*Bu rantı şuanda ortaya çıkardık. Manisa'da rant olgusuna asla izin vermeyeceğiz. Hesabı yargı ve hukuk önünde verecekler.

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