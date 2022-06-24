Çağrı merkezi kurup 20 milyon vurgun yaptılar, lüks otellerde yakalandılar

İstanbul’da kurdukları çağrı merkezleri üzerinden aradıkları banka müşterilerinin bilgilerini ele geçiren suç örgütü 20 milyon lira haksız kazanç elde etti. Polis o suç şebekesini çökertmek için 4 ilde operasyon düzenledi. Baskında 33 şüpheli gözaltına alındı. Çoğunluğu 18-25 yaş aralığında olan şüphelilerin lüks harcaması dikkat çekti.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, banka hesaplarının boşaltıldığını belirten mağdur şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Emniyette bilgi veren mağdurlar, kendilerini bankadan arayan görevlilerin hesap ve şifre bilgilerini istediklerini anlattı.

20 MİLYON LİRA

Siber polisi ifadeler üzerine çalışma başlattı. Araştırmalarda, benzer şekilde mağdur edilen çok isim olduğu anlaşıldı. Arayan şüphelilerin banka müşterilerine ait bazı bilgileri önceden tespit ettiği öğrenilirken, dolandırıcılık eylemininin arkasında, kapsamlı bir suç örgütünün olduğu ortaya çıktı. Araştırmalarda şüphelilerin 20 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

33 ŞÜPHELİ

Elde edilen bilgilerin ardından çalışmalar yoğunlaştırıldı. Araştırmalarda şüphelilerin kurdukları çağrı merkezleri üzerinden arama yaptıkları belirlendi. Siber polisi şüphelileri tek tek tespit etti. Çalışmaların ardından dün suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Aydın ve Bursa'da düzenlenen baskında 33 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 2 silah, bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kripto para işlemi yaptığı bir de soğuk cüzdan bulunduğu öğrenildi.

LÜKS YAŞAM

Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunun 18-25 yaş arasında olduğu belirtildi. Şebeke üyelerinin, yakalanmamak için dolandırdıkları paraları tanıdıkları bazı isimlerin hesaplarına aktardıkları öğrenildi. Dikkat çekmemek için başkaları adına lüks araçlar kiralayan şüphelilerin Kuşadası'nda tatil yaptıkları da belirtildi. Şüphelilerin paraları lüks mekanlarda yedikleri öne sürüldü. Para transferleri ve örgüt üyelerinin maaş ödemelerini kripto paralar üzerinden yapan şüphelilerin bazılarının otel odalarında gözaltına alındığı öğrenildi.

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