Cahit Özkan’ın görevden alınmasıyla ilgili İYİ Parti’den açıklama: Tüm AKP’lilere ders olmalı

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın BAE açıklamaları nedeniyle partisinde krize neden olması ve görevden alınmasını yorumladı. Cinisli, "Bu ibretlik hadise, AK Partili siyasilere ve AKP'nin sorunlu kararlarına imza atan bürokratlara ders olmalı. Yarın, AKP yönetiminin kimi, nasıl ortada bırakacağı kimse tarafından bilinemez. Biz İYİ Parti olarak, devlet aklı ve sorumluluğuyla makul hareket edilmesini savunuyoruz" dedi.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, AKP'nin, ‘Torba Kanunları' milletimize doğrudan sunamadığı tuzaklı maddelerin kamuflajı olarak kullanıldığını söyledi. Cinisli, “Bu yüreksiz ve sinsi tavra karşıyız. Bu sakıncalı tavrın ülkemize, milletimize yararı olduğunu kim düşünebilir? Önümüze gelen kanun teklifinde KKM, Varlık Fonu, TMSF ve belediyelerle ilgili maddeler var. Kanun teklifinden anlıyoruz ki iktidar, cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizinin farkında değil” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EKONOMİK KADERİ AMERİKAN MERKEZ BANKASI’NIN İNSAFINA BIRAKILMIŞ DURUMDA”

Aynı zamanda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, son torba kanun teklifinden iktidarın Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizinin farkında olmadığının anlaşıldığını öne sürdü. Cinisli, “Kur korumalı mevduat uygulamasını İYİ Parti olarak son derece sakıncalı buluyoruz. Amerikan dolarına endeksli, ucu açık faizli, pimi çekilmemiş bir el bombası olarak görüyoruz. AK Parti iktidarı Türkiye’nin ekonomik kaderini dolara endeksleyerek Amerikan Merkez Bankasının insafına bırakmış durumda” ifadelerini kullandı.

“AKP GÜÇ KAYBETTİKÇE VİCDANINI DA İNSAFINI DA KAYBEDİYOR”

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile ilgili yapılan düzenlemelerden fona çok ciddi bir yük bindiğini de ifade eden Cinisli, TMSF’nin 714 şirketle Türkiye’nin en büyük holdingi haline geldiğini söyledi.

AKP tarafından yapılan haksız uygulamaların ve adaletsizliğin şiddetinin günden güne arttığını anlatan İYİ Parti Milletvekili Cinisli, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “AKP güç kaybettikçe vicdanını da insafını da kaybediyor. Varılan ibretlik durum, samimiyetlerine bizi inandıramasalar da sözüm ona adına hareket ettikleri millî, manevi ve demokrasi davamıza en büyük zararı vermiştir.

* Anlaşılan, iktidar şu andaki ekonomik krizin özünü anlayamamış. Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıyı çözme niyetinden uzak, âdeta sineğin yağını çıkarmaya çalışıyor. Diğer yandan, iktidar milletin paralarını farklı ve gereksiz yerlere büyük bir müsriflikle harcıyor. Zannediliyor ki para gelirse bu sorunlar çözülür. Hayır, plan ve bilgi olmadan para da gelse bu yangın sönmez.”

“ENFLASYONUN NEREYE GİDECEĞİ, KURLARIN NEREYE VARACAĞI MAALESEF HESAP EDİLEMİYOR”

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, AKP hükümetinin hesapsız harcamalar ve eritilen döviz rezervleri ile ülke ekonomisini çökerttiğini belirterek, şunları aktardı:

* “Merkez Bankasının ihtiyat akçesi için ayırdığı paraların dahi sarf edilmesiyle elimizde kara gün parası da kalmadı. İçeride ve dışarıda güvenilmeyen bir iktidarın olduğu ortamda itibar da tesis edilemez.

* Hem itibarın hem de kasada paranın olmaması, bir kurumun ve ülkenin başına gelebilecek en kötü durumdur; AKP’nin Türkiye’yi düşürdüğü durum tam da budur. Bu şekilde enflasyonun nereye gideceği, kurların nereye varacağı maalesef hesap edilemiyor.

* Nasıl ve ne kadar sürede bu hâle gelindi, bunu soralım. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki keyfî Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde bu gidişat inanılmaz bir şekilde hızlandı. Bu da Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ve keyfî uygulamalarının ülkemize hiçbir şey kazandırmadığının, ülkenin tekrar parlamenter demokrat kurumsal kimliğine dönmesi gerektiğinin en önemli kanıtıdır.”

“CAHİT ÖZKAN’IN İSTİFASI BÜROKRATLARA DERS OLMALI”

Cahit Özkan’ın görevden alınmasına değinen Cinisli, “Bu ibretlik hadise, Ak Part’li siyasilere ve AKP’nin sorunlu kararlarına imza atan bürokratlara ders olmalı. Yarın, AKP yönetiminin kimi, nasıl ortada bırakacağı kimse tarafından bilinemez. Biz İYİ Parti olarak, devlet aklı ve sorumluluğuyla makul hareket edilmesini savunuyoruz. Varlık Fonunun ne kadar zarar ettiğine ilişkin sorularımızda yanıtsız bırakıldı. Yıllarca kâr eden şirketlerimizin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesiyle yüksek zararlar açıkladıkları görülmektedir, Çay-Kur ve PTT bunun en bilinen örnekleridir. Çay-Kur'un zararını kapatmak için çaya yüzde 44 zam yapma insafsızlığını iktidar yüzü kızarmadan göstermektedir” diye konuştu.

“TÜRKİYE VARLIK FONU DENETİM RAPORLARI SANSÜRLENMEDEN MECLİSE SUNULMALI”

AKP iktidarının, dünyada benzeri olmayan gayriciddi bir denetim sürecini uygulamaya geçirdiğini de savunan İYİ Partili Cinisli, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Cumhurbaşkanı kendini Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığı Varlık Fonunu, kendi görevlendirdiği yabancı denetim şirketine ve yine kendine bağlı Devlet Denetleme Kurulu aracılığıyla belirlenen 3 denetçiyle sözde denetlettirmektedir.

* Yabancı bir şirket tarafından para karşılığı yapılan denetim Devlet Denetleme Kuruluna sunulmakta, oradan da süzgeçten geçirilerek düzenlenen rapor Meclise sansürlenmiş biçimde sunulmaktadır. Bu sürecin sonucunda bağımsız bir raporun ortaya çıkması beklenemez.

* Türkiye Varlık Fonunu denetleyen Pricewaterhouse Coopers şirketinin denetim raporu sansürlenmeden Devlet Denetleme Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulmalıdır, asıl ideali ise tabii Sayıştay denetimidir.”

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