Çalıntı araca bir başka çalıntı araç plakası takınca yakalandılar

Denizli’de kapısını kilitlemediği aracı evinin önünden çalınan Tarık Aras'ın şikâyeti üzerine harekete geçen jandarma otomobili bir hafta sonra Burdur’da buldu. Şüpheliler çalınan araca çalıntı başka bir aracın plakasını takınca yakayı ele verdi.

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Denizli'nin Honaz ilçesindeki üretici Tarık Aras, evinin önüne park ettiği aracın kapısını kilitlemeyi unuttu. Bunu fırsat bilen hırsızlar aracı çalarak kayıplara karıştı.

Şikâyet üzerine Honaz İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) soruşturma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtları incelenerek şüphelilerin kimlikleri belirlenmeye çalışıldı.

ÇALINTI ARACA ÇALINTI ARAÇ PLAKASI

Şüphelilerin Burdur istikametine kaçtıklarının tespit edilmesinin ardından Burdur'da jandarma ve polisle koordineli çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin çalıntı araca bir başka çalıntı aracın plakasını taktıkları tespit edildi. İki şüpheli operasyonla gözaltına alınırken çalıntı araca el konuldu.

‘OTOMOBİLİNE BİR HAFTA SONRA KAVUŞTU'

JASAT ekipleri bulunan aracı sahibi Tarık Aras'a teslim etti. Aras; “Aracı açık bırakmakla hata yaptım. Jandarmaya verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Biraz geç haber verdik ama tez zamanda bu işi çözdüler” diye konuştu.

Diğer yandan hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan 18 yaşındaki şüpheli Celal D.'nin hırsızlık suçundan 14 suç kaydı ve resmi belgede sahtecilik suçundan da bir suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayın diğer şüphelisi 19 yaşındaki Umut A.'nın ise suç kaydına rastlanmadı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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