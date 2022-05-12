Çalışanın elindeki tüfek ateş aldı, patron öldü

Ankara'da 16 yaşındaki yabancı uyruklu M.M.'nin elinde bulunan pompalı tüfeğin ateş alması sonucu patronu Ziya İpek vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden İpek olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay saat 22.30'da Altındağ ilçesinde Hisar Caddesinde bulunan bir çantacıda meydana geldi. Çantacıda çalışan yabancı uyruklu M.M. (16) pompalı tüfekle oynamaya başladı. Tüfeğin bir anda ateş alması sonucunda dükkanda bulunan patronu Ziya İpek'in vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etti.

Silah seslerini duyan çevredeki esnaf, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, İpek’in yakınları gözyaşına boğuldu.

Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan M.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, olay yerine tedbir amaçlı çok sayıda Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.

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